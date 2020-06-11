شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ البحث عن بديل فايلر تحسبا للرحيل.. وبوب برادلي مرشح بقوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب البحث عن مدير فني جديد للفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة تحسبا لرحيل السويسري رينيه فايلر خلال الفترة المقبلة.

وعلم "الخليج 365" أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وضع عددا من الأسماء التي يمكن من خلالها الاستعانة بأحدهم خلال الفترة المقبلة.

وجاء علي رأس المدربين المرشحين لتولي المهمة الرسمية الجهاز الفني بالنادي الأهلي الأمريكي بوب برادلي المدير الفني الاسبق لمنتخب مصر والذي تولي المهمة في 2012-2013.

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ويقود الأمريكي بوب برادلي حاليا فريق لوس أنجلوس برفقة مدرب الحراس ذكي عبد الفتاح الذي سبق وأن قاد الثنائي الفراعنة في فضيحة كوماسي بتصفيات كأس العالم.

ويخشى النادي الأهلي من تكرار سيناريو مانويل جوزيه في الولاية الأولى بعد الرحيل نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد بالإضافة إلى تأجيل مسألة التجديد للفريق خلال الفترة الماضية وإصراره علي السفر إلي بلاده اولا قبل حسم مصيره للتشاور مع أسرته حول مستقبله.

وأكد الأمريكي بوب برادلي مدرب منتخب مصر السابق ولوس انجلوس الأمريكي الحالي، أنه متحمس للعودة للتدريبات من جديد بعد عودة النشاط الكروي المتوقف للحد من انتشار فيروس كورونا، وقال برادلي في تصريحات تلفزيونية، ان المباريات المقبلة ستشهد غياب الجماهير في الدوري الأمريكي.

وتابع بوب برادلي، أن اللاعبين عليهم أن يكونوا قدوة للجماهير للحفاظ على احترام اختلاف الأعراق ومحاربة العنصرية.