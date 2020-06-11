شكرا لقرائتكم شبانه: مجدي عبد الغنى سيتم استبعاده من انتخابات الجبلاية حال رغبته في الترشح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " اليوم السابع " أن مجدي عبد الغنى لاعب الاهلي والمنتخب الاسبق وعضو الجبلاية السابق ايضا سيتم استبعاده من الانتخابات المقبلة في حالة رغبته الترشح لعضوية اتحاد الكرة . تابع محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات اليوم السابع أن بند تضارب المصالخ يبعد مجدي عبد الغني بشكل نهائي عن انتخابات اتحاد الكرة لانه رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ولا يحق له الترشح لعضوية اتحاد الكرة ، وسيتم وضع هذا البند فى لائحة النظام الأساسي للجبلاية. . لمتابعة لايف محمد شبانه Advertisements شبانه فى لايف اليوم السابع ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

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