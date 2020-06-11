شكرا لقرائتكم أحمد قطاوى: الظلم التحكيمي سبب ضياع دوري 2011 من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد قطاوى، لاعب الزمالك السابق ، إن الظلم التحكيمى والحكام الذين تعمدا أن يكونوا ضد الزمالك في أغلب المباريات وكذلك بعض الأندية سبب عدم تتويجنا بدوري 2011

وأضاف لاعب الزمالك السابق في برنامج أخبارنا على قناة نادى الزمالك، تم تصعيدي في دوري 2011 في مباراة حرس الحدود واصيبت بعدها بثلاث مباريات

واستكمل حديثه قائلا: "مباراة القادسية الكويتي سبب تصعيدي وكانت فرصتي لغياب شيكابالا وميدو أشاد بي وقال اصغر لاعب فينا عملنا شكل، مؤكدا أن عبد الواحد السيد كان بيجري ورايا لما اجيب فيه جول، وشيكا كان يحرص دائما على مساعدة اللاعبين في كل الأوقات".

Advertisements

وواصل أحمد قطاوى حديثه قائلا : تم اختياري من اليوم الأول في اختبارات نادى الزمالك نظرا لما قدمته من إمكانيات عالية في اختبارات الناشئين كان من ضمن جيلي حسام عرفات وبوجى وهشام عبد الحميد جيلي وحصلنا على بطولة الجمهورية عام 1990 ودخلت التاريخ بإحرازي اخر هدف في القرن الأخير مع فريق بهلاء في عمان .

وتابع قطاوي أنا من محافظة الشرقية مركز بلبيس وكنت أعانى لحضور المباريات في اثناء ثورة يناير ، مضيفا أن أول معسكر له كان في سوريا قبل مباراة الافريقي في تونس .

واستكمل أحمد حديثه قائلا : أنا عاشق لنادى الزمالك، وأمنية حياتي الاستمرار في الزمالك واللعب له في أي وقت والفريق طول عمره خيره عليا .