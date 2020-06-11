شكرا لقرائتكم أحمد فوزي: تواجد أكثر من حارس كبير بالزمالك نقمة.. وعبد الواحد السيد "مصنوع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختلف أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي السابق مع فكرة تواجد أكثر من حارس كبير في الزمالك مثل محمود جنش ومحمد أو جبل ومحمد عواد، مؤكدا أن ذلك يعتبر نقمة، مشرا إلى أنه من الأولى أن يكون هناك حارسين مميزين والحارس الثالث عادي.

قال في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس1: حلمى أتولى منصب مدرب حراس مرمى الأهلي في المستقبل وأعمل على ذلك، مضيفا أن شريف اكرامي شخصية متزنة وثقافته عالية ويجيد التفكير جيدا داخل المرمى وهو صاحب تربية قويمة، مشددا على أن ابن نجم الكرة السابق يتأثر بالسلب بارتباطه بوالده ولو تأثر الوالد بالسلب فإن ابنه يتضرر من ذلك.

تابع: مصطفى شوبير يستحق التواجد في الأهلي رغم أن البعض يظلمه كون والده احمد شوبير لأن لديه موهبة عالية، واتمنى عدم الخلط بين كونه حارس مرمى الأهلي الأسبق وبين موهبته التي تؤهله إلى ذلك.

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استطرد: عبد الواحد السيد حارس مرمى منوع أكثر منه موهبة، ومحمد عبد المنصف من أكثر الحراس المظلومين في مصر حيث أنه لعب 24 سنة ممتالية في الدوري المصري كثاني أكثر لاعب على مستوى العالم بعد حارس مرمى ياباني

أضاف أن التحاقه بكلية الصيدلة أخر مسيرته في الكرة 6 سنوات، حيث أنه لم يبدأ مسيرته الحقيقية إلا بعد سن الـ24 عام.