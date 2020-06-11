شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجتمع بأندية المظاليم 21 يونيو لمناقشة لائحة الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني زيارة أندية القسم الثالث بداية من يوم 21 يونيو من الشهر الجاري للإجتماع برؤساء الأندية لمناقشتهم فى التصور النهائي الخاص بلائحة النظام الأساسي ، إلى جانب بعض الأمور الخاصة بمسابقات الكرة فى هذه الأقسام.

أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة لـ " الخليج 365 " : أن اللجنة الخماسية ستقوم بزيارة المناطق بداية من الأسبوع بعد القادم للإجتماع برؤساء الأندية للقسم الثالث وتحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية خلال الفترة المقبلة.

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تابع العطار أن الهدف من زيارة اللجنة الخماسية للمنطقة من أجل التوفير على رؤساء الأندية من السفر للقاهرة والتواجد باتحاد الكرة ورغبةَ اللجنة فى زيارة المناطق والتعرف أكثر على أندية القسم الثالث ومعرفة رأيهم فى العديد من الأمور منها اللائحة و أيضا تصوراتهم لتطوير البطولات .

يذكر أن اتحاد الكرة سيجتمع الأسبوع المقبل بأندية القسم الثاني أيام الثلاثاء و الأربعاء و الخميس للمجموعات الثلاث حيث يكون المجموعة الأولي يوم الثلاثاء والمجموعة الثانية يوم الأربعاء و الثالثة يوم الخميس لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسي لإعتمادها و إرسالها إليهم قبل أنعقاد الجمعية العمومية.