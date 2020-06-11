شكرا لقرائتكم رئيس شباب المحمدية المغربية: أسعي لخطف نجمى الزمالك خلال الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي هشام أيت منا، رئيس نادي شباب المحمدية المغربية، رغبته في التعاقد والإستفادة من خدمات محمد أوناجم، اللاعب السابق للوداد الرياضي والحالي لفريق الزمالك المصري، وحميد أحداد، لاعب الزمالك المعار إلى الرجاء الرياضي على ، خلال الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد أيت منا، في تصريح خاص لموقع le360 سبور، أمنيتى في المستقبل القريب، استقطاب وإعادة اللاعبين اللذين غادرو البطولة المغربية واختاروا الاحتراف بأندية عربية وخليجية، رغبة منه في رفع مستوى الكرة المغربية ورفع المستوى التنافسي بين عموم الأندية المغربية .

وأضاف رئيس شباب المحمدية قائلا أطمح لضم أوناجم وأحداد إلى الفريق الموسم المقبل، غير أنه ينتظر نهاية الموسم الكروي الجاري، حتى تتضح صورة مستقبل فريقه، وتحسم إدارة الزمالك المصري في مستقبل اللاعبين معا، قبل تقديم عرضه بشكل رسمي .

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وواصل رئيس شباب المحمدية، أن إدارة فريقه وضعت برنامجا واضحا يهدف الاسثتمار في الرياضة، من خلال التعاقد مع لاعبين واعدين ومميزين سواء الممارسين في الدوريات المحلية أو الخارجية، إضافة للاعبي مغاربة المهجر، مشددا أنه كلف بعض "المنقبين" من أجل اقتراح أسماء أجود اللاعبين، قبل أن يحيلها على لجنة تقنية متخصصة من أجل التأشير على الصفقات المحتمل عقدها في الميركاتو المقبل .

وشدد هشام، على أن طموحاته مشروعة وأنه يتطلع لإعادة فريقه لمصاف الأندية القوية، من خلال التعاقد مع أجود اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة .

ويراود حلم العودة إلى قسم الصفوة كثيرا مسؤولي فريق شباب المحمدية، بعد غياب دام 18 سنة، إذ يتطلع ممثل مدينة الزهور أحد أعرق الفرق المغربية، إلى تحقيق هدف العودة إلى القسم الأول بعد أن حقق خلال الموسم الماضي الصعود إلى القسم الثاني، ثم مقارعة الأندية الكبرى ومنافستها بقوة مستقبلا من أجل اعتلاء منصات التتويج والفوز بالألقاب .