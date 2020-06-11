شكرا لقرائتكم فوزي: تسوبيل كان عايزني أغير مركزي وألعب باك رايت.. ومن عاصر الحضري غير محظوظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقتنع أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي السابق أن السباعي محمد الشناوي وجنش وعواد وأحمد الشناوي وعامر عامر وشريف إكرامي والمهدي سليمان ، هم أفضل 7 حراس مرمى في الدوري المصري، مشيرا إلى أن أحمد الشناوي يملك أفضل مهارات حراس المرمى ولكنه مقصر في حق نفسه

قال في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس1: علاء إبراهيم وراء قبولي مهمة منصب مدرب حراس مرمى الشرقية للدخان، كاشفا: "كنت بزوغ من المحاضرة عشان أروح أحضر التدريب وأرجع بعدها أحضر محاضرة تانية".

تابع: "كانوا بيتريقوا عليا في الأهلي لما بيشوفوني بذاكر في المعسكرات وسيد عبد الحفيظ كان بيسيبلي الاوضة في الفندق ويروح اوضة تانية عشان يديني فرصة أذاكر، ودراسة الصيدلة ساعدتني اني انقذ محمد حليم لما بلع لسانه وقدرت أحط الستارز في بقه وساعدني طبيب بتروجت انه يعدل لسانه ولحد النهاردة حليم بيفكرني بالواقعة دي".

Advertisements

أردف: "كنت بشتغل مترجم للاعبين في سفريات الأهلي خارج مصر واللغة الانجليزية فرقت معايا في التعامل مع كل المدربين اللي تولوا تدريب الأهلي، مضيفا: "لو لم ألعب حارس مرمى لأصبح مهاجم والقريبين مني يعرفون ذلك، وتسوبيل كان عايز يغير مركزي ويخليني العب باك رايت وكان بيخليني العب على محمد عمارة".

يرى فوزي أن عصام الحضري واحدا من أفضل الحراس في تاريخ الكرة المصرية ويكفيه أنه لعب متواصلا حتى سن 44 عاما ، مؤكدا أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هو من يستحق أن يكون حارس مصر الأول في الفترة الحالية، بفضل المستويات التي يقدمها.

كشف أنه يدين بالفضل لعدد من مدربي حراس المرمى في مسيرته بالملاعب وهم إكرامي وثابت البطل وابراهيم عبد العزيز وأحمد ناجي وأيمن طاهر أكثر مدربي الحراس الذين لهم بصمة في مسيرته، مشددا على أن كل من عاصروا الحضري في الأهلي غير محظوظين ولو لعبنا في زمن آخر لحصلنا على الفرصة الكافية.