شكرا لقرائتكم بيولي غير منزعج من تكهنات استبداله برانغنيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تجاهل ستيفانو بيولي مدرب ميلان يوم الخميس تكهنات عن احتمال أن يفقد منصبه لصالح رالف رانغنيك في نهاية الموسم حيث يستعد فريقه لاستئناف نشاطه بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا بخوض مباراة في كأس إيطاليا لكرة القدم أمام يوفنتوس.

ورغم أنه لم يلعب منذ الثامن من مارس بسبب الجائحة فإن ميلان واجه فترة مضطربة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع تكهنات مستمرة بأن النادي يرغب في التعاقد مع رانغنيك مدرب لايبزيغ وشالكه السابق.

واستغنى ميلان عن مدير كرة القدم زفونيمير بوبان في مارس الماضي بعد خلاف علني مع الرئيس التنفيذي للنادي إيفان غازيديس. وذكرت تقارير أن غازيديس عقد اجتماعا عاصفا مع اللاعبين يوم الأربعاء.

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وقال بيولي، الذي يحل فريقه ضيفا على يوفنتوس في إياب الدور قبل النهائي يوم الجمعة، إنه اعتاد على الضغوط في كرة القدم الإيطالية حيث سبق له تدريب العديد من الأندية هناك "من خبرتي كان من النادر أن أعرف مصيري قبل 14 مباراة على نهاية الموسم. أضع هدفا واحدا وواضحا دائما في ذهني وهو أن أبذل كل ما في وسعي للخروج بأفضل نتيجة من الموسم الحالي".

وأضاف بيولي إنه يعمل في أجواء غير مألوفة هذه المرة لانه يجب استكمال الموسم بين الغد والثاني من أغسطس "هذه أجواء جديدة على الجميع. سنلعب في درجات حرارة مرتفعة ولذا يجب أن نتحلى بالحذر ويتعين الاعتناء بكل التفاصيل الصغيرة خاصة برامج تعافي اللاعبين ونظم التغذية للحد من المخاطر قدر الإمكان. لم نلعب منذ فترة طويلة وسنخوض مباريات في ظروف جوية مختلفة ونواجه جدولا مزدحما حيث سنلعب كل ثلاثة أيام وسنحتاج لجميع اللاعبين".

وقال إن هدفه إعادة ميلان للعب في أوروبا من خلال الدوري أو الكأس. الكأس تأتي في المقام الأول ونركز عليها.