رغبة فيورنتينا في ضم ليونيل ميسي

قام رئيس نادي فيورنتينا الإيطالي روكو كوميسو أن الحلم الذي يسعى إليه هو ضم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني إلى الفيولا على الرغم من التكاليف الكبيرة التي يتم دفعها لهذه الصفقة وأكد كوميسو في تصريحات خاصة به أن اللاعب ميسى هو أقوى حلم ولكن من الصعب تحملها ويتمني أمنية أخرى وهي أن يصبح كلاً من فيديريكو كييزا وجايتانو كاستروفيلي ودماشان فلاهوفيتش أن يكونوا رمز لفيورنتينا.

إما بالنسبة لحوار استثمار الأموال في فيورنتينا فأضاف قائلاً” في الولايات المتحدة يقولون لي: من جعلك تفعل ذلك؟ لكن كرة القدم الإيطالية كانت حبي دائمًا، ويدرك الجميع الآن أنهم لم يروني أبدًا بهذه السعادة، أريد أن يصبح فيورنتينا نقطة وصول وليس طريقا للاعبين”.