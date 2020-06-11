إعادة التدريبات في الأندية وإلغاء الدوري

يجلس الجميع مترقب قرار الدولة بشأن إعادة الأنشطة الرياضية لجميع الأندية ومراكز الشباب فأنه يوجد استقرار في اللجنة الخماسية حول قرار على إلغاء جميع مسابقات الموسم الآتي بما يشمل الدوري الممتاز من غير كأس مصر.

استطاع اتحاد الكرة أن يبنى رؤيته الأولية على عدد كبير من المحددات التي تعطيه الأولوية في إلغاء الدوري في هذا الموسم طوال مراحله بما فيها أن الوضع لا يخص مصر فقط بل يخص العالم بأكمله فيوجد الكثير من الدول التي أعلنت أنها قامت بإلغاء الموسم الخاص بها، كما أن الاتحاد أعلن على أن عودة الدوري سيكلف الدولة مبالغ كبيرة ولا يلزم ذلك في ظل الأزمة التي تواجها البلاد.