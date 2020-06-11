ممارسة وليد سليمان للتدريبات الرياضية

انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار ممارسة لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي للاعب وليد سليمان لجميع الأنشطة الرياضية وذلك بشكل فردي في حديقة منزله وذلك يعتبر تبعاً للبرنامج الذي يقوم به في منزله للحفاظ على جسمه الرياضي ولياقته البدنية وذلك وفقاً لإيقاف الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس الكورونا.

فقام اللاعب وليد سليمان الشهير بالحاوي بنشر فيديو على سحابه الشخص على موقع انستجرام أثناء قيامه بالأنشطة الرياضية في المنزل فمن الجدير بالذكر أن الفنان وليد سليمان يعمل على تجديد عقده الذي من المفترض أن ينتهي لتطول المدة إلى موسمين أخرين مع العلم أن جميع الأنشطة الرياضية متوقفة بسبب انتشار فيروس الكورونا.