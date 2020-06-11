شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يدخل سباق الأندية الراغبة فى التعاقد مع بامبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الاتحاد السكندرى فى سباق الأندية الراغبة فى التعاقد مع كريم بامبو صانع ألعاب الزمالك لتدعيم منطقة وسط الملعب ويكون بديلاً إستراتيجيًا لزميله أحمد رفعت الذى تأكد عودته للزمالك عقب نهاية عقده مع زعيم الثغر بانتهاء الموسم الجارى.

ويسعى مجلس إدارة الاتحاد السكندرى إلى استغلال عدم مشاركة كريم بامبو بشكل أساسى مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك والحصول على خدماته فى ظل قناعة اللاعب نفسه بأنه سيكون خارج جدران القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى.

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وجاء التحركات من جانب الاتحاد السكندرى لإتمام الصفقات بعدما أتم مجلس إدارة نادي زعيم الثغر برئاسة محمد مصيلحى اتفاقه مع طلعت يوسف لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2020/2021، وعقد رئيس النادي جلسة مع طلعت يوسف عقب تفويضه من مجلس الإدارة في جلسته الأخيرة لإنهاء ملف التجديد ، وللأتفاق على كل التفاصيل عقب إلتقاء الرغبتان من جانب مجلس الإدارة و المدير الفنى لتجديد التعاقد لموسم جديد ، وهو ما سبق وأنفرد به ”الخليج 365” قبل أيام حينما نشر الموقع أن الاتحاد أتفق بشكل نهائي مع طلعت يوسف على البقاء لمدة موسم آخر.

وقاد طلعت يوسف أحد أبرز اللاعبين في تاريخ نادى الاتحاد السكندرى فريق الكرة هذا الموسم، واستطاع أن يحوز على ثقة جُموع جماهير الثغر من خلال العروض الطيبة والمتميزه التي أشاد بها الجميع خلال مشوار الفريق ببطولة الدوري وكذلك بالبطولة العربية، لأمتلاكه خبرة كبيرة وسجلاً تدريباً حافلاً.

وأشاد محمد مصيلحى بتجديد التعاقد مع طلعت يوسف، وأشار إلى أن أستقرار القيادة الفنية في الموسم المقبل هي أحد نقاط القوة التي سيتمتع بها الفريق فى الموسم القادم وأنه يثق تمامًا في القدرات الفنية الكبيرة للكابتن طلعت يوسف مؤكداً أن أي إنجاز لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع و وقوفهم صفا واحد وعلى قلب رجل واحد و في مقدمتهم الجماهير العظيمة من أجل إعلاء شأن هذا النادي العريق .