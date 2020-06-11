شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مكاسب من بقاء ثلاثي الزمالك الأجانب في القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات مصير الثلاثي الأجنبي بالقلعة البيضاء التونسي فرجاني ساسي والمغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم محسوم بالبقاء في أغلب الأحوال بعدما استقروا على أن لن يرحلوا عن صفوف القلعة البيضاء مهما كانت المغريات.

وبطبيعة الحال يبدو أن أجانب الزمالك مستقرون تمامًا رغم الأنباء المتداولة عن رحيلهم إلا أنها بعيدة عن أرض الواقع وهو ما أكده الكثير من هؤلاء النجوم في عدة أوقات متباينة ومتكررة بالتفكير في التركيز مع الزمالك في أول اهتماماتهم حاليًا دون الرحيل عن القلعة البيضاء.

ووضعت إدارة الكرة بنادى الزمالك لافتة "مغلق بالضبة والمفتاح" على باب رحيل اللاعبين الأجانب عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما قرر مسئولو الزمالك تأجيل رحيل اللاعبين الموجودين بصفوف الفريق لحين الانتهاء من منافسات دورى أبطال أفريقيا، خاصة أن الأبيض لديه مواجهة قوية مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى البطولة، وتنتظر إدارة الكرة بالنادى تحديد موعدها فى الفترة المقبلة من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

من جهته كشف التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، مستقبله مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة قبل عام واحد من نهاية عقده.، حيث قال في تصريحات لصحيفة "lapresse" التونسية، باللغة الفرنسية، أنه لا يفكر فى الوقت الحالي سوى فى منافسة الزمالك على حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

أضاف فرجاني ساسي فى تصريحاته أنه زملكاوي، ولديه في الفترة المقبلة بطولة هامة للغاية هى دوري الأبطال، والأفضل له ولزملائه التركيز على تحقيق الهدف الأسمى في الوقت الحالي بحصد اللقب.

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وأوضح فرجاني ساسي أنه يسعى فى الوقت الحالي لإنهاء مهمته الأفريقية مع الزمالك بنجاح وحصد اللقب ثم سيتم حسم باقي الأمور فى توقيتها.

وينتهي عقد فرجانى ساسى مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

وذكرت بوابة " تونس الرقمية"، أن فرجانى ساسى لا ينوي نهائيا مغادرة الزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة رغم رغبة العديد من الأندية في ضمه إلا أن فرجاني ساسي لا ينوي تكرار تجربة الاحتراف في الدوريات الخليجية.

وانضم فرجاني ساسي إلى نادى الزمالك قبل موسمين قادما من صفوف النصر السعودي ونجح فى تقديم مستويات رائعة مع القلعة البيضاء وتوج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية خلال الفترة القصيرة مع الفريق، حيث استطاع ضبط إيقاع وسط الملعب الأبيض، وأصبح يشكل قوة هجومية فى تشكيل الزمالك، خلال 62 مباراة شارك فيها بقميص الأبيض فى مختلف البطلات الأفريقية، وسجل التونسى 11 هدفاً وصنع 8 أهداف آخرين لزملائه بالفريق.

بينما شارك أوناجم فى 22 مباراة مع الزمالك حتى الآن حيث استطاع أن يسجل ثلاثة أهداف بجانب صناعته أربع تمريرات حاسمة، وتألق بجانب مواطنه أشرف بنشرقى وقادا فريقهما لإحراز لقبى السوبر المصرى على حساب غريمهم التقليدى الأهلي، ولقب السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسي، إضافة لبلوغ نصه نهائى دورى الأبطال الذى يواجهان خلاله الرجاء الرياضى .

ويري مسئولو الزمالك إن أشرف بن شرقي لا يدرس الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية، وأنه أبلغ مسئولي القلعة البيضاء باستمراره في القلعة البيضاء .