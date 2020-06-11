شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى لايف ”الخليج 365”: مجدي عبد الغني سيتم استبعاده من انتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة فى لايف ”الخليج 365” عن أن مجدي عبد الغنى لاعب الأهلي والمنتخب الأسبق وعضو الجبلاية السابق أيضًا سيتم استبعاده من الانتخابات المقبلة في حالة رغبته الترشح لعضوية اتحاد الكرة.

تابع محمد شبانه عبر برنامج "مع شبانه" على صفحات ”الخليج 365” أن بند تضارب المصالح يبعد مجدي عبد الغني بشكل نهائي عن انتخابات اتحاد الكرة لأنه رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ولا يحق له الترشح لعضوية اتحاد الكرة ، وسيتم وضع هذا البند فى لائحة النظام الأساسي للجبلاية. .

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شبانه فى لايف الخليج 365

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "الخليج 365" 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.