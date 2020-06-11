شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد قطاوي: "أي حد بيفهم كرة هيعشق شيكابالا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد أحمد قطاوى، لاعب الزمالك السابق، أنه تم اختياري من اليوم الأول في اختبارات نادى الزمالك نظرًا لما قدمه من إمكانيات عالية في اختبارات الناشئين، وأضاف لاعب الزمالك السابق في برنامج أخبارنا على قناة نادى الزمالك، كان من ضمن جيلي حسام عرفات وبوجى وهشام عبد الحميد جيلي وحصلنا على بطولة الجمهورية عام 1990، موضحاً أن أول معسكر له مع فريق الزمالك كان في سوريا قبل مباراة الأفريقي في تونس، حيث قام حسام حسن مدرب الفريق وقتها بتصعيده للفريق لأول مرة.
وأضاف قطاوى: مباراة القادسية الكويتي سبب تصعيدي وكانت فرصتي لغياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، مؤكدًا أن شيكا له فضل كبير عليه و كان حريصًا دائمًا على مساعدة اللاعبين في كل الأوقات، مشددًا علي أن أي حد بيفهم كورة هيعشق شيكا تظرًا لقيمته الفنية الكبيرة.
وأوضح لاعب الزمالك السابق، أن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز هو أفضل لاعب في الدوري المصري في الوقت الحالي نظراً للمستوي المميز الذي يقدمه مع الفريق منذ الانتقال إليه
واستكمل أحمد حديثه قائلاً: أنا عاشق لنادى الزمالك، وأمنية حياتي الاستمرار في الزمالك واللعب له في أي وقت والفريق طول عمره خيره عليا.
من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية مغربية عن دخول ثنائى الزمالك حميد أحداد ومحمد أوناجم دائرة اهتمامات فريق شباب المحمدية المنافس فى دورى الدرجة الثانية بالمغرب، وقالت صحيفة "المنتخب"، إن هشام آيت منا رئيس النادى يرغب فى ضم الثنائى الهجومى، وتحرك بالفعل لاتخاذ تلك الخطوة الكبيرة، وأوضحت الصحيفة أن رئيس النادى يرغب فى تدعيم الفريق بصفقات قوية من أجل المنافسة فى الموسم الجديد، حيث يتقاسم صدارة ترتيب دورى الدرجة الثانية حالياً مع المغرب الفاسى، وحال نهاية الموسم بنفس الترتيب سيتأهل الثنائى إلى البطولة الاحترافية.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر، أن دائرة اهتمامات منا ضمت أوناجم وأحداد المعار للرجاء البيضاوى بجانب نجم أولمبيك آسفى محمد المورابيط.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد قطاوي: "أي حد بيفهم كرة هيعشق شيكابالا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.