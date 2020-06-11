شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد قطاوي: "أي حد بيفهم كرة هيعشق شيكابالا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد أحمد قطاوى، لاعب الزمالك السابق، أنه تم اختياري من اليوم الأول في اختبارات نادى الزمالك نظرًا لما قدمه من إمكانيات عالية في اختبارات الناشئين، وأضاف لاعب الزمالك السابق في برنامج أخبارنا على قناة نادى الزمالك، كان من ضمن جيلي حسام عرفات وبوجى وهشام عبد الحميد جيلي وحصلنا على بطولة الجمهورية عام 1990، موضحاً أن أول معسكر له مع فريق الزمالك كان في سوريا قبل مباراة الأفريقي في تونس، حيث قام حسام حسن مدرب الفريق وقتها بتصعيده للفريق لأول مرة.

وأضاف قطاوى: مباراة القادسية الكويتي سبب تصعيدي وكانت فرصتي لغياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، مؤكدًا أن شيكا له فضل كبير عليه و كان حريصًا دائمًا على مساعدة اللاعبين في كل الأوقات، مشددًا علي أن أي حد بيفهم كورة هيعشق شيكا تظرًا لقيمته الفنية الكبيرة.

قال لاعب الزمالك السابق، إن الظلم التحكيمى والحكام الذين تعمدا أن يكونوا ضد الزمالك في أغلب المباريات وكذلك بعض الأندية سبب عدم تتويجنا بدوري 2011 .