شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الزمالك يكشف تطورات حالته بعد الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى غراب مدرب حراس المرمى بقطاع البراعم فى نادى الزمالك، استقرار حالته الصحية وتواجده بالعزل في منزله، مضيفًا أنه سيخضع لبعض الفحوصات يوم الأحد المقبل للاطمئنان علي حالته.
ووجه غراب الشكر لمجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضي منصور علي الاهتمام ومتابعة حالته وأشار إلى أن طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة بالنادي، يتواصل معه للاطمئننان عليه، مشددًا له علي دعم مجلس الإدارة له حتي يتعافي بشكل تام.
وأجرى طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادى الزمالك، اتصالاً هاتفيًا بمصطفى غراب مدرب حراس المرمى للبراعم وذلك للاطمئنان عليه وأكد يحيى أن غراب قد أصيب بفيروس كورونا مؤخرًا لكن حالته الصحية مستقرة حاليًا ويخضع لحجر منزلي مؤكدًا تمنى مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور وقطاع الكرة الشفاء العاجل له.
فيما أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور بيانا رسميا بسبب قيام بعض الصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي بانتحال اسم الزمالك والموقع الرسمي للنادي، وجاء نص البيان كالتالي :
أكد مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصورعلى وجود صفحة رسمية وحيدة لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهي التي تحمل علامة التوثيق وجاء ذلك في ظل قيام بعض الجماهير المحبة للنادي بإنشاء عدد من الصفحات والمجموعات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحمل اسم الموقع الرسمي لنادي الزمالك
وأشاد منصور بدور جماهير نادى الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مساندة مجلس الإدارة في جميع قراراته خلال الفترة الأخيرة، في ملف نادي القرن وغيره من الملفات الهامة ويؤكد مجلس إدارة النادي على استمراره في العمل لاستعادة حقوق النادي في ملف نادي القرن، باعتبار الفريق الأبيض هو الأكثر تتويجاً بالبطولات في القرن العشرين أكثر من أي فريق آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب حراس الزمالك يكشف تطورات حالته بعد الإصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.