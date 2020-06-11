شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الزمالك يكشف تطورات حالته بعد الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى غراب مدرب حراس المرمى بقطاع البراعم فى نادى الزمالك، استقرار حالته الصحية وتواجده بالعزل في منزله، مضيفًا أنه سيخضع لبعض الفحوصات يوم الأحد المقبل للاطمئنان علي حالته. ووجه غراب الشكر لمجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضي منصور علي الاهتمام ومتابعة حالته وأشار إلى أن طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة بالنادي، يتواصل معه للاطمئننان عليه، مشددًا له علي دعم مجلس الإدارة له حتي يتعافي بشكل تام.

وأجرى طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادى الزمالك، اتصالاً هاتفيًا بمصطفى غراب مدرب حراس المرمى للبراعم وذلك للاطمئنان عليه وأكد يحيى أن غراب قد أصيب بفيروس كورونا مؤخرًا لكن حالته الصحية مستقرة حاليًا ويخضع لحجر منزلي مؤكدًا تمنى مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور وقطاع الكرة الشفاء العاجل له.

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