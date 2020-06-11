شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزي: الشناوي مقصر في حق نفسه.. ووضعت "الجزمه" في فم حليم لإنقاذ حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد فوزي حارس الأهلي السابق أن حراسة المرمى فى مصر بخير، كاشفًا عن أن هناك 5 حراس في مصر على أعلى مستوى وباقي الحراس مستواهم جيد، وقال أحمد فوزي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "أحمد الشناوى هو أفضل الحراس من حيث الموهبة ولكنه مُقصر في حق نفسه.. ومحمد الشناوى هو أفضل حارس في مصر حاليًا في ظل تركيزه الكبير في التدريبات والمباريات"

وتابع أحمد فوزي أنه يعمل في مجال الصيدلة بجانب عمله كمدرب حراس لنادي الشرقية للدخان، معلقاً: "اجتهدت بشدة أثناء دراستي وكان الأمر صعبًا للغاية خاصة أنني كنت لاعبًا في الأهلي وقتها.. والراحل كابتن ثابت البطل وقف بجانبي ودعمني بشدة خاصة أنني كنت اضطر للمذاكرة في معسكرات الفريق وهو الأمر الذي مثل ضغطًا كبيرًا عليا في وقتها.

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وأضاف أحمد فوزي أنه أنقذ حياة محمد حليم بعد أن اصطدم معه في إحدى الكرات ليبلع الأخير لسانه ليقوم فوزي على الفوز بفتح فمه ووضع جزمة الكرة في فمه، وهو ما ساعده على التنفس قبل أن يصل الطبيب وينقذ الموقف.

وفجر أحمد فوزي مفاجأة بتأكيده أن الألماني تسوبيل مدرب الأهلي السابق طلب مني اللعب كظهير أيمن وأراد تغيير مركزي وتركي لحراسة المرمى، إلا أن الأمر لم يتم ولكني كنت أشارك في تدريبات عديدة كظهير أيمن وكنت العب دائمًا أمام محمد عمارة.

وشدد أحمد فوزي أن عصام الحضري هو أفضل حارس في تاريخ مصر مؤكدًا أنه في الفترة من 2006 الى 2009 كان واحد من أفضل حراس العالم وليس مصر وأفريقيا فقط لأنه كان يمتلك الموهبة والقوة بجانب إصراره الشديد وخوضه التدريبات بقوة.