شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: ألميريا يستكمل الدورى تحت قيادة جوتى.. ولا نلتفت للشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن ناديه ألميريا الإسبانى سيبدأ الاستعدادات تحت قيادة مدربه الإسبانى جوتى، نافيًا أية شائعات فى هذا الشأن.

وأوضح المستشار تركى آل الشيخ عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك" قائلاً فى هذا الشأن: "نبدأ المتبقي في مباريات الدوري يوم الأحد إن شاء الله بقيادة المدرب القدير جوتي ولا نلتفت للشائعات المغرضه التي هدفها تتويهنا عن الحقيقة".

ويخوض نادى ألميريا الإسبانى الذى يلعب فى دورى الدرجة الثانية، استعداداته بقوة لاستئناف مباريات الموسم الحالى التى توقفت قرابة شهرين إثر انتشار فيروس كورونا الخطير ونشر المستشار تركى آل الشيخ، مالك نادى ألميريا الإسبانى، فى الفترة الأخيرة من قبل جانب من تدريبات الفريق بمشاركة اللاعبين وسط حالة من التفاؤل والجدية فى المران تحت إشراف الجهاز الفنى للفريق الإسبانى.

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وتبرع تركى آل الشيخ، بمبلغ مليون و200 ألف يورو من أجل محاربة فيروس كورونا، فى إقليم الأندلس معقل نادى ألميريا الذي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 50 نقطة، بينما يتصدر فريق قادش المسابقة برصيد 56 نقطة.

وشهدت الساعات الماضية، شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بأن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى سيتولى قيادة ألميريا عبر صفحات مزيفة وهو ما نفاه المستشار تركى آل الشيخ.