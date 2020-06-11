الامارات | عاجل.. إلغاء أول موسم للعبة جماعية في الإمارات دون تتويج البطل

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إلغاء أول موسم للعبة جماعية في الإمارات دون تتويج البطل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد الكرة الطائرة اليوم إلغاء الموسم الحالي لجميع المسابقات بمختلف الفئات العمرية دون تتويج أي بطل، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، في وقت كان فيه فريق النصر يتصدر جدول ترتيب الدوري العام للرجال برصيد 40 نقطة عقب نهاية الجولة 16.

وقال نائب رئيس اتحاد الطائرة، عبدالعزيز السلمان لـ"الإمارات اليوم" إن القرار تم التوصل إليه على إثر اجتماعه الدوري، ليكون بذلك أول اتحاد رياضي في الإمارات يتخذ الخطوة، التي يتوقع أن تتخذها اتحادات أخرى. وقرر الاتحاد انطلاق الموسم الجديد في شهر سبتمبر القادم. وكان اتحاد الكرة الطائرة علق المسابقات منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة والمرتبطة بفيروس كورونا.

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