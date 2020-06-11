شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون وتوتنهام يتصارعان على مدافع تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد ناديا إيفرتون وتوتنهام الإنجليزيين للدخول في صراع على خدمات مدافع نادي تشيلسي كيرت زوما مع فتح باب سوق الانتقالات الصيفية القادم.

وأكدت صحيفة «إكسبرس» البريطانية أن الصراع على اللاعب سينطلق في سوق الانتقالات الصيفية في ظل تقييم سعر اللاعب بـ 20 مليون جنيه إسترليني.

ولفتت الصحيفة إلى أن البلوز أصبحوا على استعداد للاستماع إلى العروض المقدمة لـ«زوما»، الذي شارك هذا الموسم في 33 مباراة بجميع البطولات بقميص تشيلسي أحرز خلالهم هدفًا واحدًا وصنع ثلاثة آخرين.

ويمتد عقد اللاعب صاحب الـ 25 عامًا مع تشيلسي حتى 30 يونيو 2023، في الوقت الذي يملك فيه تجربة سابقة مع إيفرتون الذي خاض بين صفوفه موسم 2018-2019 على سبيل الإعارة.