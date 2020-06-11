شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يستعين بمدربه السابق في مانشستر سيتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى مانشستر سيتى الإنجليزى تعيين خوان مانويل لييو مساعدا جديدا للمدرب الإسبانى بيب جوارديولا، ليتولى لييو المهمة خلفا لميكيل أرتيتا الذي انتقل لتدريب فريق أرسنال.

خاض «لييو» العديد من المحطات خلال مسيرته التدريبية التي تضمنت أندية ريال سوسيداد وريال أوفيدو الإسبانيين وفيسيل كوبى اليابانى، كما قاد فريق كينجداو هوانجهاى للتأهل إلى دورى السوبر الصينى.

وسبق لـ«لييو» تدريب جوارديولا في أواخر مسيرته الكروية أثناء تواجدهما معا في صفوف دورادوس المكسيكى.

وقال لييو للموقع الرسمى لمانشستر: «علاقتى مع بيب تعود إلى عدة سنوات مضت، ومتحمس للانضمام له كجزء من هذا النادى المثير».

وأضاف: «مانشستر سيتى حقق نجاحا كبيرا في المواسم الأخيرة، ويقدم كرة جميلة، وهو ما نتوقعه من هذا النادى ومدربه».

وختم بالقول: «من الممتع أن أصبح جزءا من هذه المجموعة، وأتمنى المساهمة في نجاح النادى».

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وتولى لييو القيادة الفنية للعديد من الفرق، وكانت تجربته الأخيرة كمدير فنى مع فريق كينداو هوانجاى الصين وقاده لصدارة جدول ترتيب دورى الدرجة الأولى والتأهل لدورى السوبر الصينى.

ويعد ليبو البالغ من العمر 54 عامًا أحد أصغر المدربين في تاريخ كرة القدم، حيث بدأ مشواره التدريبى في عمر 16 عامًا، عندما قاد شباب نادى أماروز عام 1981، وبعد أربع سنوات قاد فريق الشباب بنادى تولوسا.

تطورت مسيرة لييو تدريجيًا، ولمع نجمه عام 1992، بعدما قاد فريق سالامانكا في موسمه الأول ليحتل المركز الثانى في دورى الدرجة الثالثة، وخسر التأهل للدرجة الثانية في التصفيات النهائية، قبل أن يقود فريقه للتأهل في الموسم التالى.

واصل ليبو نجاحاته وقاد سالامانكا لدورى الدرجة الأولى في موسم 1995 /1996، ليصبح في عمر 29 عامًا أصغر مدير فنى في تاريخ «ليجا»، لكنه واجه إحباطًا عندما تمت إقالته بسبب تواجد الفريق في المنطقة المؤدية للهبوط، وهو ما أثار غضبًا جماهيريًا شديدًا.

خاض لييو بعض التجارب الجديدة في إسبانيا، حيث تولى قيادة ريال أوفيدو، تينيريفى، ريال ساراجوسا وسيوداد مورسيا، قبل الخروج لتدريب دورادوس المكسيكى عام 2004، في تجربة قصيرة، درب خلالها بيب جوارديولا المدير الفنى الحالى لفريق مانشستر سيتى، والذى خاض موسمه الأخير بملاعب كرة القدم في ذلك الوقت.

عاد المدرب الإسبانى إلى موطنه مجددًا وخاض بعض التجارب، أبرزها مع ريال سوسيداد وألميريا، قبل خوض تجربة المدرب المساعد بالجهاز الفنى للمدير الفنى الأرجنتينى خورخى سامباولى الذي استعان به في تجربتيه مع المنتخب التشيلى وفريق إشبيلية.

بعد الانفصال عن سامباولى عاد لييو لمقعد المدير الفنى، وقاد فريقى أتلتيكو ناسيونال الكولومبى وفيسل كوبى اليابانى قبل تجربته الصينية الأخيرة.