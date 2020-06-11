شكرا لقرائتكم خبر عن تحديان جديدان لـ«ميسى» مع عودة الدورى الإسبانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع استئناف بطولة الدورى الإسبانى، بعد أسابيع عديدة من التوقف بسبب تفشى وباء كورونا، يسعى برشلونة للاحتفاظ بتربعه على صدارة الترتيب في الجولات الـ11 المتبقية من أجل التتويج باللقب.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا بفارق نقطتين عن منافسه ريال مدريد، وسيبدأ البارسا حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ريال مايوركا غداً السبت المقبل.

ويستهدف برشلونة، بقيادة الأرجنتينى ليونيل ميسى، حصد لقبى الليجا ودورى أبطال أوروبا في المقام الأول، لكن قائد الفريق الكتالونى لديه أهداف فردية أيضا، بتحطيم سجلين أسطوريين لتيلمو زارا والبرازيلى «بيليه».

البيتشيشى هي جائزة سنوية تُقدم من قبل صحيفة ماركا لأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في الدورى الإسبانى، وقد تربع «ميسى» في الموسم الماضى على عرش هدافى الليجا، للمرة السادسة، معادلا رقم تيلمو زارا التاريخى.

ويحتل «ميسى» صدارة الهدافين حاليا برصيد 19 هدفا، بفارق خمسة أهداف عن كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، وهذا يعنى أن الأرجنتينى في طريقه إلى التربع على عرش الهدافين، للمرة السابعة، ليحطم الرقم القياسى لزارا.

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وُتوج «ميسى» هدّافا للدورى الإسبانى في مواسم: 2009/2010، 2011/2012، 2012/2013، 2016/2017، 2017/2018 و2018/2019، ويعد الهداف التاريخى لليجا برصيد 438 هدفا في 474 مباراة.

وسجل الأسطورة البرازيلية «بيليه» 643 هدفاً لصالح سانتوس في 757 مباراة، وهو أكبر عدد من الأهداف على الإطلاق لناد واحد، طبقا لأرقام الاتحاد الدولى لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS).

يأتى هذا، مقابل 627 هدفا سجلها «ميسى» مع برشلونة في 718 مباراة، ولا يفصل النجم الأرجنتينى عن معادلة الرقم الأسطورى لبيليه سوى 16 هدفا فقط، ليسجل رقما قياسيا جديدا في مسيرته. ومع وجود 12 مباراة على الأقل حتى الآن لبرشلونة في الدورى الإسبانى ودورى الأبطال، وربما أكثر من ذلك، يمكن أن يحقق «ميسى» ذلك خلال هذا الموسم بالنظر إلى المعدل الخرافى لأهدافه مع البارسا.

على جانب آخر، أزاح مهاجم منتخب الأرجنتين السابق، دييجو ميليتو، الستار عن توقعه بشأن مستقبل مواطنه، لاعب إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز، الذي يرتبط بالرحيل إلى برشلونة في الميركاتو الصيفى.

وهناك مخاوف لدى قطاع عريض من جماهير برشلونة من ألا ينسجم «مارتينيز» مع أسلوب الفريق الكتالونى، خصوصاً أن إنتر ميلان يعتمد على الهجمات السريعة، ما يعنى أن المساحات أمام المهاجم الأرجنتينى تكون شاسعة.

وقال المهاجم الأرجنتينى السابق، في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «لاوتارو مارتينيز لاعب صغير السن، ويمكن أن يلعب لأى نادٍ في العالم. إنه هداف رائع، لكنه سعيد للغاية في إنتر ميلان». وأضاف: «إذا كان عليه أن يذهب إلى برشلونة، فإننى أتمنى له التوفيق، فهو يستطيع اللعب بجوار ميسى، حيث فعل ذلك مع الأرجنتين، ولذلك سوف يفهمان بعضهما البعض بشكل جيد للغاية إذا اجتمعا في البارسا».