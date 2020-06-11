شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يكتسح بلاكبيرن بنصف دستة أهداف في غياب محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح نادي ليفربول الإنجليزي منافسه بلاكبيرن بسداسية نظيفة، اليوم الخميس، وديًا استعدادًا لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز، في غياب النجم المصري محمد صلاح.

واستضاف ملعب أنفيلد الخاص بليفربول اللقاء الودي الذي خاضه الفريقان من أجل الاستعداد لاستئناف النشاط خلال الأيام القادمة.

وغاب محمد صلاح عن المشاركة في اللقاء بسبب الكدمة التي تعرض لها قبل بضعة أيام في تدريبات فريقه، كما غاب أيضًا الظهير الأيسر أندري روبيرتسون.

وجاءت أهداف ليفربول الستة عن طريق كل من ساديو ماني ونابي كيتا وجويل ماتيب وتاكومي منامينو وكي يانا هوفر بالإضافة إلى لايتون كلاركسون.

ويستعد الريدز لمواجهة إيفرتون على ملعب جوديسون بارك في إطار الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 21 يونيو الجاري.

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