أثناء تزويد سيارته.. صلاح يدفع فاتورة الوقود لكل الموجودين في محطة وقود في مدينة ليفربول



تداولت وسائل إعلام الإنجليزية تصرف من نجم نادي ليفربول محمد صلاح حيث قام بدفع قيمة فواتير وقود السيارات لجميع زبائن إحدى محطات الوقود في مدينة ليفربول خلال تواجده فيها.

حققت صورة وتصرف نبيل لمحمد صلاح موجة عالية من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، نال خلالها نجم ليفربول الإنجليزي إشادات بالجملة من محبيه.

وانتشرت صورة صلاح داخل محطة للمحروقات في ليفربول، الأربعاء، أكد فيها مغردون أن صلاح تكفل بدفع فاتورة كل من تزود بالوقود في المحطة.

وظهر صلاح مرتديا ملابس التدريب الخاصة بليفربول، مع قفازات زرقاء ومعقم لليدين، وفقا للصورة المنتشرة على مواقع التواصل.