الحكومة توضح حقيقة قرار فتح الأندية الرياضية وعودة النشاط 15 يونيو الجاري

أعلن مجلس الوزارء اليوم الخميس السماح للأندية الرياضية بالبدء فى تلقي الاشتراكات للأعضاء، فقط اعتباراً من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة دون ممارسة النشاط الرياضى .

ولا يتضمن قرار الحكومة عودة النشاط الرياضى، ولكنه يتضمن فقط السماح بتجديد عضوية الاشتراك في النوادى والاشتراكات فقط حتى نهاية الشهر الجارى على أن يكون التدريب بالنوادى وممارسة النشاط الرياضى تدريجيا خلال يوليو القادم.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد اجتماعها، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث استعرضت جهود مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وموقف حالات الإصابة والشفاء، كما تم استعراض خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقاً لتطورات الوضع الصحي في البلاد.

وتقرّر استمرار حظر حركة المواطنين من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 4 صباحاً، اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 14 يونيو وحتى يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري، وكذلك وقف حركة جميع وسائل النقل العام من الـ 8 مساء يومياً، ومد عمل المحال التجارية والمولات لمدة ساعة لينتهي العمل بها في الساعة السادسة مساءً بدلاً من الخامسة مساءً طوال نفس الفترة، مع استمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالي