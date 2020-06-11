الأهلي يبدأ البحث عن بديل فايلر تحسبًا للرحيل.. وقائمة المرشحين أمام الخطيب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب البحث عن مدير فني جديد للفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة تحسبًا لرحيل السويسري رينيه فايلر خلال الفترة المقبلة، وعلم "سوبر كورة" أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وضع عددًا من الأسماء التي يمكن من خلالها الاستعانة بأحدهم خلال الفترة المقبلة.

ويخشى النادي الأهلي من تكرار سيناريو مانويل جوزيه في الولاية الأولى بعد الرحيل نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد بالإضافة إلى تأجيل مسألة التجديد للفريق خلال الفترة الماضية وإصراره علي السفر إلي بلاده اولا قبل حسم مصيره للتشاور مع أسرته حول مستقبله.

وتقرر تأجيل سفر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إلى سويسرا 24 ساعة بسبب ظروف الطيران فبعدما كان مُقرراً سفر المدرب السويسري إلى بلاده اليوم ، الخميس، لزيارة أسرته التى تُقيم هناك والتحدث مع زوجته بشأن ملف التجديد للأهلي تم تأجيل السفر إلى سويسرا لمدة 24 ساعة فقط حيث سيسافر المدرب غداً ،الجمعة، بسبب ظروف خاصة بالطيران تم حسمها منذ ساعات قليلة ليتأكد سفر المدير الفني للأهلي غداً في أجازة تستغرق قرابة العشرة أيام.

وتحدث المدرب السويسرى مع محمود الخطيب رئيس النادى خلال الجلسة التى جمعتهما الجمعة الماضى فى مقر الجزيرة، عن عدة أمور كروية خاصة بالفريق وتضمنت الجلسة أيضاً طلب فايلر السفر إلى سويسرا من أجل زيارة أسرته ، ووافق الخطيب بالتنسيق مع لجنة التخطيط فى الاهلى على طلب فايلر، حيث سيطير المدير الفنى إلى سويسرا غداً فى إجازة تستمر أسبوعاً أو عشرة أيام على أقصى تقدير من أجل الاطمئنان على زوجته، خاصة أن المدرب السويسرى لم يسافر إلى بلاده منذ حضوره للقاهرة أواخر أغسطس الماضى لتدريب الأهلي.