شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الانتهاء من استعدادات مونديال اليد في أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الاتحاد الدولي لكرة اليد شدد على أن تقام بطولة كأس العالم لكرة اليد في موعدها بشهر يناير المقبل، مشيرًا إلي أن نسبة الإنجاز من استعدادات مصر لاستضافة البطولة وصلت إلي 85%، وهو أمر مقبول، موضحًا أن الانتهاء من كل التجهيزات للبطولة في شهر أكتوبر المقبل.

وقال وزير الرياضة، في تصريحات تليفزيونية، أنه حريص علي تفقد الصالات الأربعة التي تستضيف كأس العالم لكرة اليد، موجهًا الشكر إلى القوات المسلحة بسبب دورها القوي جدًا في حجم الإنجاز الكبير من الصالات الأربعة علي الطراز العالمي.

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