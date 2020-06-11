شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الانتهاء من استعدادات مونديال اليد في أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الاتحاد الدولي لكرة اليد شدد على أن تقام بطولة كأس العالم لكرة اليد في موعدها بشهر يناير المقبل، مشيرًا إلي أن نسبة الإنجاز من استعدادات مصر لاستضافة البطولة وصلت إلي 85%، وهو أمر مقبول، موضحًا أن الانتهاء من كل التجهيزات للبطولة في شهر أكتوبر المقبل.
وقال وزير الرياضة، في تصريحات تليفزيونية، أنه حريص علي تفقد الصالات الأربعة التي تستضيف كأس العالم لكرة اليد، موجهًا الشكر إلى القوات المسلحة بسبب دورها القوي جدًا في حجم الإنجاز الكبير من الصالات الأربعة علي الطراز العالمي.
ومن جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بالمجهود الكبير الذى يبذله وزير الشباب والرياضة استعدادًا لكاس العالم لليد الذى نسعى جاهدين لإقامته فى موعده فى ظل الدور الكبير الذى نبذله الحكومة مرحبًا فى مواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلي أن الدكتور أشرف صبحي يسعى لإخراج البطولة بشكل يعكس قوة مصر التنظيمية.
وأوضح رئيس الاتحاد الدولي لليد ان مصر تقدم مجهودًا كبيرًا فى التجهيز للبطولة من خلال الصالات التى يتم الانتهاء من اعمال الإنشاءات بها خلال الفترة القليلة المقبلة التى تعتبر صرحًا كبيرًا لكل الألعاب وليس اليد فقط مشيدًا بالدور الكبير لوزير الرياصة على تحركاته وإنهاء كل الاعمال وفقًا للجداول الزمنية المعلنة من قبل التى تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الدولى للعبة، ومن المتوقع أن تقام قرعة كاس العالم لليد فى منتصف سبتمبر المقبل بحضور ممثلى المنتخبات المشاركة من أنحاء العالم.
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