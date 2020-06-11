شبانة فى لايف الخليج 365: استئناف كأس مصر فى أغسطس ودورى جديد أول سبتمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى والناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف الخليج 365، عن أن مسئولى اتحاد الكرة، استقروا على التصور الذى سيتم بعد إعلان وزير الرياضة أشرف صبحي بعودة التدريبات الجماعية أول يوليو مع إمكانية عودة المسابقات الرياضية بشكل كامل فى أغسطس المقبل.
وقال شبانة فى لايف الخليج 365، إن مسئولى اتحاد الكرة أكدوا أنه سيتم عقد اجتماعات مع الأندية خلال الايام المقبلة على دفعات تنفيذًا لفكرة التباعد الاجتماعى، وسيتم توضيح صعوبة استئناف الموسم الحالى بسبب مباريات الفرق المصرية فى بطولات "كاف" فى سبتمبر المقبل ووجود أجندة دولية للمنتخب فى شهر أكتوبر، وبالتالى سيكون من الصعب استكمال الموسم الحالى.
وتابع شبانة أن مسئولى الجبلاية سيعرضون على الاندية استئناف النشاط بكأس مصر منتصف اغسطس على أن ينطلق الدورى الجديد فى سبتمبر المقبل.
كشف الاعلامى والناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف الخليج 365، أن مسئولى اتحاد الكرة، استقروا على التصور الذى سيتم بعد إعلان وزير الرياضة أشرف صبحي بعودة التدريبات الجماعية أول يوليو مع امكانية عودة المسابقات الرياضية بشكل كامل فى أغسطس المقبل.
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