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شبانة فى لايف الخليج 365: استئناف كأس مصر فى أغسطس ودورى جديد أول سبتمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى والناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف الخليج 365، عن أن مسئولى اتحاد الكرة، استقروا على التصور الذى سيتم بعد إعلان وزير أشرف صبحي بعودة التدريبات الجماعية أول يوليو مع إمكانية عودة المسابقات بشكل كامل فى أغسطس المقبل.

 

وقال شبانة فى لايف الخليج 365، إن مسئولى اتحاد الكرة أكدوا أنه سيتم عقد اجتماعات مع الأندية خلال الايام المقبلة على دفعات تنفيذًا لفكرة التباعد الاجتماعى، وسيتم توضيح صعوبة استئناف الموسم الحالى بسبب مباريات الفرق المصرية فى بطولات "كاف" فى سبتمبر المقبل ووجود أجندة دولية للمنتخب فى شهر أكتوبر، وبالتالى سيكون من الصعب استكمال الموسم الحالى.

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وتابع شبانة أن مسئولى الجبلاية سيعرضون على الاندية استئناف النشاط بكأس مصر منتصف اغسطس على أن ينطلق الدورى الجديد فى سبتمبر المقبل.

 

 

كشف الاعلامى والناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف الخليج 365، أن مسئولى اتحاد الكرة، استقروا على التصور الذى سيتم بعد إعلان وزير الرياضة أشرف صبحي بعودة التدريبات الجماعية أول يوليو مع امكانية عودة المسابقات الرياضية بشكل كامل فى أغسطس المقبل.

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