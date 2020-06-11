شكرا لقرائتكم خبر عن خماسية اتحاد الكرة تزور المناطق 21 يونيو للاجتماع بالقسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني زيارة أندية القسم الثالث بداية من يوم 21 يونيو من الشهر الجاري للاجتماع برؤساء الأندية لمناقشتهم فى التصور النهائي الخاص بلائحة النظام الأساسي، إلى جانب بعض الأمور الخاصة بمسابقات الكرة فى هذه الأقسام.

أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة لـ"الخليج 365": أن اللجنة الخماسية ستقوم بزيارة المناطق بداية من الأسبوع بعد المقبل للاجتماع برؤساء الأندية للقسم الثالث وتحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية خلال الفترة المقبلة.

وتابع العطار أن الهدف من زيارة اللجنة الخماسية للمنطقة من أجل التوفير على رؤساء الأندية من السفر للقاهرة والتواجد باتحاد الكرة ورغبةَ اللجنة فى زيارة المناطق والتعرف أكثر على أندية القسم الثالث ومعرفة رأيهم فى العديد من الأمور منها اللائحة و أيضا تصوراتهم لتطوير البطولات.

يذكر أن اتحاد الكرة سيجتمع الأسبوع المقبل بأندية القسم الثاني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس للمجموعات الثلاث حيث يكون المجموعة الأولي يوم الثلاثاء والمجموعة الثانية يوم الأربعاء والثالثة يوم الخميس لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسي لاعتمادها وإرسالها إليهم قبل أنعقاد الجمعية العمومية.