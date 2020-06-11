شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُحذر اللاعبين من التعليق على قرارات وبيانات مجلس إدارة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، لاعبي الفريق، من التعليق بأي صورة على قرارات وبيانات مجلس إدارة النادي سواء بالإيجاب أو السلب، مطالبًا نجوم الفريق بالبعد تمامًا عن تلك الأمور والتركيز فقط في استعداداتهم قبل استئناف النشاط الرياضي والعودة للتدريبات من جديد، وأرسل سيد عبد الحفيظ رسالة نصية على جروب اللاعبين طالبهم خلالها بعدم التعليق بأي صورة عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي متوعداً المخالفين بعقوبات كبيرة.

ويبقى أفراد جهاز رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في القاهرة رغم سفر المدرب السويسري لبلاده، وذلك تحسبًا لعودة النشاط الرياضي في أي وقت وتحسباً لاستئناف التدريبات، وهم ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب الأحمال، من أجل الاشراف على برنامج تجهيز اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وعرضت اللجنة الخماسية على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.