شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدعو أندية القسم الثانى للاجتماع أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بالجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه تم توجيه الدعوة لرؤساء أندية القسم الثاني للاجتماع مع اللجنة الخماسية الأسبوع المقبل لمناقشة اللائحة الخاصة بالنظام الأساسي إلى جانب مناقشة النظام الأفضل للمسابقات فى الفترة المقبلة.

كشف وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية فى تصريحات لـ " الخليج 365 " أنه تم تحديد يوم الثلاثاء للاجتماع برؤساء أندية المجموعة الأولى للقسم الثاني و يوم الأربعاء للمجموعة الثانية ثم الخميس لرؤساء أندية المجموعة الثالثة.

أضاف المدير التنفيذى للجبلاية أن الإجتماعات سيحضرها مسئولو اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني و أعضاء اللجنة للوصول لأفضل الحلول حول الشكل النهائى للائحة النظام الأساسي.

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وتأتى تحركات اللجنة الخماسية بعدما أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية فى الأندية ومراكز الشباب، موضحا أن الفترة من 15 يونيو الجارى وحتى أول يوليو المقبل ستشهد تجهيز الأندية وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كافة الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.