شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى لايف ”الخليج 365” اتحاد الكرة عامل زي إسماعيل يس عاوز يلغي الدوري وخايف من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف ”الخليج 365” عن أنه على المسئولين فى اتحاد الكرة الحديث بشكل وتصريحات مقنعة عن مصير بطولة الدوري سواء باستئنافها أو إلغائها من عدمه، والخروج بردود مقنعة للرأي العام والأندية، بدلاً من التشتت فى الآراء داخل اللجنة الخماسية.

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تابع محمد شبانه عبر برنامج "مع شبانه" على صفحات ”الخليج 365”: "اتحاد الكرة عامل زي إسماعيل يس فى قفزة الثقة فى أحد أفلامه للحديث عن موقف الدوري، كل ما يتزنق يزق حد، ومش عارفين ياخدو قرار نهائى، وخايفين ياخدو قرار الإلغاء بسبب النادي الأهلي المسيطر على الدوري والمتصدر ولكن على اتحاد الكرة الإعلان عن القرار سواء بالاستكمال او الإلغاء بأسباب مقنعة.

وأضاف شبانه فى لايف الخليج 365: "وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أكد استئناف الأنشطة الرياضية منتصف يونيو واستئناف الدوري قرار فى ملعب اتحاد الكرة وإلى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائى، وتصريحات بأن تكلفة عودة الدوري 90 مليون مبالغ فيها".

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "الخليج 365" 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.