شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ جلسات التفاوض مع مروان محسن للتجديد مع عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مروان محسن مهاجم الأهلي عودة النشاط الرياضي واستئناف التدريبات من أجل فتح ملف تجديد عقده مع النادي حسبما أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الذي أكد أن التفاوض مع اللاعب للتجديد لم يبدأ بسبب تجميد النشاط الرياضي على خلفية "جائحة" كرورونا، وأكد مدير الكرة أنه لا توجد خلافات بشأن التجديد لمهاجم الفريق.

ويترقب مروان محسن عودة التدريبات والنشاط الرياضي من أجل حسم ملف تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل حيث سيعقد تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب جلسات للتفاوض مع مسئولو النادي للبت في أمر التجديد وتناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي في اجتماعها المقبل عدة أمور خاصة بتجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويأتي في مقدمتها مدة العقد حيث اتفق مسئولو النادي مع اللاعب على التجديد لمدة موسمين بمقابل مالي جيد يناسب قدرات اللاعب وإلتزامه مع الفريق وعدم إثارته أية مشاكل طوال الفترة الماضية وترغب اللجنة في إغلاق ملف مروان محسن سريعاً بتجديد عقده رسمياً خلال الفترة المقبلة من أجل إسدال الستار على هذا الملف.

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واستفسر السويسري رينيه فايلر المديرالفني للأهلي من إدارة النادي عن عدة أمور خاصة بفريق الكرة منها ملف تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الذى سبق وأوصى رينيه فايلر بالتجديد له والإبقاء عليه بإعتباره من الركائز الاساسية كما إستفسر المدرب السويسري من الإدارة الحمراء عن تطورات المفاوضات مع اللاعب الأجنبي المُقرر التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة بعدما سبق وحدد المدير الفني احتياجاته لإدارة النادي ورشّح أربعة لاعبين أجانب للتعاقد مع أحدهم ويُعد الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم فريق مازيمبى الكونغولى أحد هذا الرباعي.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع فايلر منذ أيام من أجل مناقشة عدة أمور كروية من بينها ملف الصفقات التى يرغب المدرب السويسري في إتمامها خلال الصيف المقبل، ويتطلع مسئولو الأهلي لاستغلال فترة تجميد النشاط الرياضي الحالية بسبب "جائحة" كورونا في حسم الصفقات.