شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يفاوض الإسماعيلى لضم شكرى نجيب نهائيًا فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد مسئولو المقاولون العرب، شكرى نجيب مهاجم الفريق المعار إليه من الإسماعيلى حتى نهاية الموسم الجارى بتخليصه من الدراويش بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب مع الفريق خاصة أن هناك رغبة من مسئولى الدراويش فى الاستغناء عنه لذلك سيبحث مسئولو المقاولون العرب ضمه بشكل نهائى من صفوف الإسماعيلى.

وانتقل شكرى نجيب للمقاولون العرب لمدة موسمين قادمًا من الإسماعيلى وتألق بشكل ملحوظ الامر الذى دفع إدارة الأخير فى عودة اللاعب مرة أخرى إلا أنه لم يظهر بالشكل المأمول ليتم إعارته مرة أخرى للمقاولون ويستعيد توهجه من جديد إلا أن الأيام الماضية شهدت رغبة من مسئولى الإسماعيلى فى بيعه وهو ما رحب به إدارة المقاولون التى وعدت اللاعب فى مخاطبة مسئولى الدراويش خلال الفترة المقبلة لشراء عقد اللاعب.

من ناحية أخرى أكد محمد أبو السعود رئيس نادى الإسماعيلى السابق أن الوضع الحالى لقلعة الدراويش، طبيعى، بسبب الإدارة التى قامت بالاستغناء عن بعض نجوم الفريق الكروى دون وجود البديل والأزمات المالية والفنية التى يمر بها خلال الفترة الحالية، وأوضح أبو السعود خلال تصريحات تلفزيونية أنه لابد من توجه مدربي الناشئين الإسماعيلى إلى قرى ونجوع الإسماعيلية لاختيار لاعبين موهبين فى كرة القدم وبناء جيل من أبناء الدراويش قادر على المنافسة وحصد البطولات، وأشار محمد أبو السعود إلى أنه تفأجأ بالاستدعاء وإلقاء التهم عليه بإهدار المال العام خلال تواجده فى رئاسة نادى الإسماعيلى رغم أنه قام بسداد كل الديون لدى النادى لمصلحة الضرائب من ماله الخاص.