محامي النقاز يكشف تطورات أزمته مع مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أوضح المحامي التونسي أنيس بن ميم محامي اللاعب حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق، تطورات شكواه ضد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وكان بن ميم أكد في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه قدّم شكوى رسمية ضد مرتضى منصور على خلفية الاتهامات الباطلة التي روج لها في ملف حمدي النقاز.

وعاد محامي النقاز ليكتب عبر صفحته على "تويتر" اليوم الخميس :"ردًا على الشكوى المرفوعة ضد رئيس نادي الزمالك تمت إحالة العريضة الى غرفة التحقيقات التابعة للجنة الاخلاقيات في الفيفا".

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‏وتابع :"تفيد المراسلة أن هذه اللجنة تعهدت بالموضوع وسيتم إجراء التحقيقات اللازمة".

ولعب حمدي النقاز في صفوف الزمالك منذ أن انتقل من صفوف النجم الساحلي إلى القلعة البيضاء في يناير من عام 2018، قبل أن يرحل في منتصف الموسم الجاري على خلفية عدم حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة.

النقاز عبر محاميه قدّم شكوى رسمية ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليقرر الأخير فرض غرامة مالية قدرها مليون و250 ألف دولار.

جدير بالذكر أن النقاز والذي حقق ثلاثة ألقاب مع الزمالك (لقبي كأس مصر + لقب الكونفدرالية الأفريقية) قبل أن ينتقل إلى سودوفا الليتواني بعد رحيله عن الزمالك.