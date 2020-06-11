تقرير.. في انتظار موعد السبت.. كارتيرون بين النفي والعرض التونسي - السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في أكثر من مرة خرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ليؤكد أن الفرنسي باتريس كارتيرون اقترب من تجديد عقده مع القلعة البيضاء لمدة عام آخر، في ظل نجاح الفرنسي في تحقيق بطولتين سواء السوبر الأفريقي أو المصري على حساب كل من الترجي والأهلي مع بداية العام الجاري.

موعد تجديد العقد كشف عنه مرتضى منصور مؤخرًا بعدما أعلن أن كارتيرون سيوقع على عقود التجديد يوم السبت المقبل، لكن وبالرغم من ذلك ارتبط الفرنسي بأكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة سواء في تونس أو السودان.

- البداية من الترجي:

في أبريل الماضي، خرجت صحيفة "الشروق" التونسية لتكشف عن دخول كارتيرون قائمة الترشيحات لقيادة فريق الترجي في الموسم المقبل خاصة أن معين الشعباني أصبح قريبًا من الرحيل نظرًا للخروج الأفريقي بجانب الفشل في تحقيق لقب السوبر الأفريقي للموسم الثاني على التوالي بعد الخسارة من الزمالك بنتيجة (3-1) في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة القطرية "الدوحة".

أنباء مفاوضات مدرب الزمالك مع الترجي، نفاه كارتيرون في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، مؤكدًا أنه لم يدخل في أي مفاوضات مع "فريق باب سويقة".

- مفاوضات النجم:

في الأيام القليلة الماضية عاد اسم كارتيرون ليتردد بقوة مع فرق الدوري التونسي وهذه المرة من خلال قيادة فريق النجم الرياضي الساحلي والذي يسعى رئيسه رضا شرف الدين لإعادة "جوهرة الساحل" إلى طريق التتويجات محليًا وقاريًا بعد موسم مخيب في مختلف الأصعدة.

إذاعة "شمس إف إم" التونسية، كشفت أن إدارة النجم الرياضي الساحلي دخلت في مفاوضات مكثفة مع كارتيرون لقيادة الفريق عقب نهاية عقده مع الزمالك.

قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي خرج في تصريحات رسمية عبر شاشة "أون تايم سبورتس" في الساعات القليلة الماضية ليؤكد أن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع كارتيرون.

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وشدد عاشور خلال تصريحاته :"أتابع جميع الأخبار المتعلقة حول كارتيرون ورغبة الزمالك في تجديد عقده، ولكن كما قلت لا يوجد أي شئ بالنسبة لرغبتنا في التعاقد معه".

ورغم نفي المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي إلا أن الصحف التونسية واصلت الحديث عن مفاوضات كارتيرون مع النادي التونسي بحسب ما جاء من صحيفة "المغرب" التونسية.

ولفتت الصحيفة إلى أن كارتيرون طلب الحصول على 45 ألف يورو كراتب شهري من أجل الموافقة على قيادة النجم بخلاف ما سوف يحصل عليه الجهاز المعاون.

وأوضحت الصحيفة التونسية أن إدارة النجم وضعت أكثر من مدرب على الطاولة تحسبًا لفشل المفاوضات مع كارتيرون والذي يتصدر قائمة الترشيحات.

- الهلال يتدخل:

اسم كارتيرون تداول أيضًا في السودان وتحديدًا من خلال قيادة الهلال بحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية سودانية في الساعات الماضية.

صحيفة "كفر ووتر" السودانية، ذكرت أن الهلال تواصل مع كارتيرون عبر وكيل لاعبين بغرض التعاقد معه بداية من الموسم الجديد.

وشددت الصحيفة أن رئيس الهلال أشرف الكاردينال يرغب في التعاقد مع كارتيرون من أجل قيادة الفريق الأزرق للمنافسة على البطولات القارية بعد مسيرة قارية ناجحة سواء مع مازيمبي الكونغولي أو الزمالك خلال الفترة الحالية.