طارق يحيى يطمئن على مدرب ناشئين الزمالك عقب إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهوري:
أجرى طارق يحيى، رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، اتصالاً هاتفياً بمصطفى غراب مدرب حراس المرمى بقطاع الناشئين؛ للاطمئنان عليه بعد إصابته بفيروس كورونا.
وأكد يحيى ـ في تصريحات أوردها نادي الزمالك عبر بيان رسمي مقتضب اليوم الخميس ـ أن غراب قد أصيب بفيروس كورونا مؤخراً لكن حالته الصحية مستقرة حالياً ويخضع لحجر منزلي.
وأتم الزمالك بيانه بالإشارة إلى أن مجلس إدارته برئاسة مرتضى منصور وقطاع الكرة يتمنوا الشفاء العاجل له.
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