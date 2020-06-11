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ماني يسجل في غياب صلاح عن فوز كاسح لليفربول قبل عودة بريميرليج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

استطاع أن يحقق فوزًا عريضًا على بلاكبيرن بنتيجة 6-0 في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الخميس على ستاد آنفيلد استعدادًا لعودة بريميرليج المرتقبة.

وفي غياب محمد صلاح عن المباراة بالكامل كما ذكرت وسائل الإعلام الإنجليزية، استطاع ساديو ماني أن ينجز العمل المطلوب بعدما قاد الريدز؛ لتحقيق الفوز العريض الذي برهن على جاهزية اللاعبين لعودة لبريميرليج.

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وبعد 10 دقائق فقط استطاع ساديو ماني أن يتقدم لصالح ليفربول بعد متابعة تسديدة من أوكساليد تشامبرلين، ثم ضاعف نابي كيتا النتيجة، قبل أن يضيف تاكومي مينامينو الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.

وأضاف جويل ماتيب الهدف الرابع في المباراة بالدقيقة 67، قبل أن يسجل اللاعب الشاب كي-يانا هوفر الهدف الخامس بدقيقة واحدة، ثم أنهى لايتون كلاركسون العمل المطلوب بتسجيل الهدف السادس.

ويلعب ليفربول أول مباراة بعد استئناف بريميرليج في 21 يونيو الجاري أمام جاره اللدود إيفرتون بديربي مثير يستضيفه جوديسون بارك بدون حضور جماهيري.

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