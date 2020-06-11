بالفيديو.. ميسي يستعد لمواجهة مايوركا بهدف سحري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة سحره، في إطار استعدادات فريقه لمواجهة ريال مايوركا ضمن مباريات الدوري الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر "تويتر" هدف سحري سجله ليونيل ميسي من خلال لقطة ساحرة قدمها بعدما صوب كرة رائعة لتدخل الشباك.

ويواصل برشلونة تدريباته استعدادًا لخوض مباراة ريال مايوركا والتي من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل بعد توقف المسابقات في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد قبل 11 جولة من نهاية المنافسات.