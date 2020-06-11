محاميه يرد.. هل ينتقل النقاز إلى الترجي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
علّق أنيس بن ميم محامي الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب فريق سودوفا الليتواني، عن مستقبل اللاعب وموقفه من العودة إلى الدوري التونسي من جديد.
محامي النقاز قال في تصريحات عبر "إذاعة موزاييك" التونسية، اليوم الخميس، إنه لا يوجد أي اتفاق بين اللاعب وإدارة الترجي للالتحاق بفريق "باب سويقة" بالموسم المقبل.
وكانت تقارير صحفية تونسية ربطت صاحب الـ27 عامًا بالعودة إلى الدوري التونسي حيث يرغب الثنائي الترجي والنجم الساحلي في انتداب اللاعب.
النقاز رحل عن الزمالك في منتصف الموسم الجاري على خلفية عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة الأمر الذي جعل محامي اللاعب يقدم شكوى رسمية ضد النادي الأبيض لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي أصدر قرارًا بفرض عقوبة مادية ضد الزمالك يقدر بمليون و250 ألف دولار.
جدير بالذكر أن النقاز انتقل إلى صفوف الزمالك في يناير 2018 قادمًا من صفوف النجم الساحلي ليحقق مع الفريق الأبيض بطولة كأس مصر في مناسبتين بجانب تحقيق لقب الكونفدرالية الأفريقية في النسخة الماضية على حساب نهضة بركان المغربي.
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