اتحاد الكرة يكشف لمصراوي كواليس اجتماعه مع الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قال أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إنه تم الاتفاق على أن يُدير الموسم المقبل روابط الأندية خاصة بكل درجة.

وأضاف عبد الله من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الخميس، أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعًا من جانب اللجنة الخماسية بجميع الأندية من جميع الدرجات.

وأكمل عبد الله تصريحاته قائلاً: "الاجتماع مع مندوبي الأندية سيكون من أجل مناقشة كل بنود اللائحة وذلك قبل طرحها للنقاش العام من جانب جمعية عمومية طارئة."

واختتم بأن هذا الاجتماع مع الأندية سيشهد الحديث عن عودة النشاط من جديد بعد فترة من التوقف بسبب فيروس كورونا ومناقشة سيناريوهات العودة.