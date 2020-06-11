ريـال مدريد يتراجع عن ضم لاعب وسط أياكس

تراجع نادي ريـال مدريد الإسباني، عن ضم الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي خلال الميركاتو المقبل، برغبة من زين الدين زيدان المدير الفني لمدريد.
وأشارت تقارير إسبانية، أن زيدان قرر تخفيض تعاقدات الفريق في الميركاتو المقبل قدر الإمكان تماشيا مع سياسة الأولويات، بسبب تداعيات فترة توقف النشاط الرياضي والخسائر الإقتصادية
كان الريـال قد رصد 50 مليون يورو لضم اللاعب، ووصلت المفاوضات مع أياكس إلى مراحل متقدمة قبل أن يتخذ الريـال قراره النهائي بعد ضمه.
ويدرس اللاعب عرضا من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد توقف مفاوضات الريـال.
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