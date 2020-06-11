الاتحاد الاوربي يعلن عن موعد المباريات المتبقية بدوري الأبطال

اكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس إنه سيتخذ على الأرجح في الأسبوع قرارا يتعلق بكيفية إقامة المباريات المتبقية في موسم دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للعبة الشعبية بعد توقف المنافستين في مارس الماضي جراء تفشي فيروس كورونا .
وقال اليويفا في بيان إن لجنته التنفيذية ستجتمع عن بعد ومن خلال تقنية الفيديو في 17 يونيو الجاري وإن جدول الأعمال سيتضمن بحثمستقبل مباريات دور 16 وما بعدها وما يتصل بهذه الأمور على مستوى البطولتين.
وتتضمن هذه الخيارات إمكانية إقامة ما تبقى من كل بطولة في مكان واحد وإقامة دور الثمانية والدور قبل النهائي من مباراة واحدة فقط بدلا من اثنتين للذهاب والإياب.
وتتبقى أربع مباريات في إياب دور 16 في دوري الأبطال بينما ضمن
وعلى مستوى الدوري الأوروبي تتبقى مباراتان في ذهاب دور 16 إلى جانب جميع مباريات الإياب.
وقال رئيس بلدية مدريد يوم الثلاثاء الماضي إن العاصمة الإسبانية تسعى لاستضافة نهائي دوري الأبطال إذا ما تقرر نقل المباراة من إسطنبول.
وخلال الاجتماع سيناقش اليويفا أيضا جدول بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت إلى 2021 وأماكن إقامة المباريات إضافة إلى مواعيد مباريات الجولات الفاصلة المؤهلة للبطولة والتي كان من المقرر إقامتها في مارس الماضي.
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