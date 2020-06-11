الجزائري هلال سوداني يبدأ التأهيل البدني مع أولمبياكوس

يبدأ العربي هلال سوداني لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني، مرحلة التأهيل البدني مع ناديه بعد الجراحة التي أجراها فبراير الماضي وخضع على إثرها لفترة راحة مع توقف النشاط الرياضي.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لشهرين قبل الانتظام في المباريات.

وشارك اللاعب الجزائري في تدريبات فريقه اليوم الخميس، بأداء بعض التمرينات البدنية البسيطة وإحماءات خفيفة، في مرانه الأول بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي لركبة القدم. إثرها لفترة راحة مع توقف النشاط الرياضي.ومن المتوقع أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لشهرين قبل الانتظام في المباريات.وشارك اللاعب الجزائري في تدريبات فريقه اليوم الخميس، بأداء بعض التمرينات البدنية البسيطة وإحماءات خفيفة، في مرانه الأول بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي لركبة القدم.

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