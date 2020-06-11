مانشستر سيتي يقتحم الصراع على ضم أشرف حكيمي

انضم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى الصراع على ضم المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق ريـال مدريد الإسباني والذي تنتهي إعارته لنادي بوروسيا دورتموند الألماني بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت تقارير إسبانية، اليوم الخميس أن السيتي رصد 50 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب برغبة من المدير الفني بيب جوارديولا.

كانت أندية باريس سان جيرمان ويوفنتوس وتشيلسي أبدوا اهتمامهم بالحصول على خدمات اللاعب، كما أن النادي الألماني دورتموند يرغب في الاحتفاظ باللاعب ويستعد للحديث مع مدريد في هذا الشأن. الموسم الجاري.وأشارت تقارير إسبانية، اليوم الخميس أن السيتي رصد 50 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب برغبة من المدير الفني بيب جوارديولا.كانت أندية باريس سان جيرمان ويوفنتوس وتشيلسي أبدوا اهتمامهم بالحصول على خدمات اللاعب، كما أن النادي الألماني دورتموند يرغب في الاحتفاظ باللاعب ويستعد للحديث مع مدريد في هذا الشأن.

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