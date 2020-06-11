تدخل هاني أبو ريدة يحسم مدة انتخابات اتحاد الكرة

حسم تدخل المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الأفريقي والدولي، مدة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

علمت "الوفد"، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أبلغ مسئولي اتحاد الكرة، بإجراء الانتخابات وفقًا للقانون

المصري، أي لمدة سنة واحدة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هاني أبو ريدة تدخل خلال الساعات الماضية وتواصل مع مسئولي الفيفا وشرح لهم أن القانون المصري ينص على إجراء الانتخابات بعد 4 سنوات أو عقب الدورة الأولمبية أيهما أقرب، ولذلك فإن انتخابات اتحاد الكرة لابد أن تجرى لمدة سنة واحدة فقط.

وبعد مخاطبة بين الفيفا واللجنة الأولمبية لمعرفة مدة الانتخابات وإخطار اللجنة الأولمبية للفيفا بأنها لمدة سنة، أبلغ الفيفا مسئولي اتحاد الكرة بإجراء الانتخابات وفق القانون المصري.