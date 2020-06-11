ميلان يخطط للتعاقد مع مهاجم ريال مدريد

يسعى نادي إيه سي ميلان الإيطالي، للتعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأن اللاعب بات حبيسًا لدكة بدلاء زين الدين زيدان بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها اللاعب، والتي تسببت في ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي مع الملكي.

ويبحث إيه سي ميلان عن مهاجم لتعويض رحيل زلاتان إبراهيموفيتش المحتمل في نهاية الموسم ولديه بالفعل خطة لضم المهاجم الصربي من ريال مدريد، على سبيل الإعارة لمدة موسمين، مع خيار شراء غير إلزامي بعد نهاية مدة الإعارة.

وكان اللاعب لوكا يوفيتش صاحب الـ22 عامًا قد أثار

غضب ناديه مجددًا من خلال مغامرات جديدة حيث انتهك اللاعب الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمكافحة تفشي وباء كورونا ، حيث شارك في حفل شواء واحتفل مع أصدقائه دون الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي المقررة.

وكان اللاعب نشر في البداية صورة له يظهر فيها عاري الصدر إلى جوار أحد الأصدقاء ويضع يده على كتفه، كما ظهر في خلفية الصورة عددًا آخر من الأصدقاء.