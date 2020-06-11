حقيقة مفاوضات مانشستر يونايتد مع توليسو

كشف وكيل أعمال النجم الفرنسي كورينتين توليسو لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني عن حقيقة الأنباء التي تداولت حول دخول موكله في مفاوضات مع مانشستر يونايتد الإنجليزي للانضمام إليه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكد وكيل أعمال اللاعب أن كل ما أثير من أنباء

بعيدًا كل البعد عن الحقيقة وأنه لم يدخل في محادثات مع إدارة النادي الإنجليزي، حيث أنه توليسو يعاني من إصابة في الوقت الحالي والتركيز الأكبر هو استعادة اللاعب لمستواه والعودة من الإصابة.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الفترة الأخيرة عن تلقي اللاعب اتصالات من إدارتي مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي للانتقال إلى أحدهما خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

يذكر أن صاحب الـ25 عامًا كان قد انتقل إلى صفوف العملاق البافاري قادمًا من ليون الفرنسي في صيف عام 2017 مقابل 41.50 مليون يورو، وينتهي عقده مع النادي الألماني في يونيو 2022.