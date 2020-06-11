صفقة دفاعية على رادار ليفربول هذا الصيف

يبدو أن نادي ليفربول الإنجليزي لن يتنازل عن ضم صفقة دفاعية إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة عقب الحديث عن اهتمامه بالتعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي.
ولكن مغالاة إدارة نابولي في المبلغ المحدد للتخلي عن المدافع السنغالي، أثرت على قراراتالريدز بشأن ضم اللاعب، دون أن تتخلى عن فكرة ضم مدافع قوي هذا الصيف لتدعيم صفوف الفريق ليستمر في المنافسة على البطولات المحلية والقارية.
وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أن ليفربول مهتم في الوقت الحالي بمدافع إنترميلان الإيطالي المميز، ميلان سكرينيار، والذي يلقى اهتمامًا واسعًا من العديد من الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسهم ريال مدريد وباريس سان جيرمان.
يذكر أن عقد سكرينيار البالغ من العمر 25 عامًا مستمرًا مع إنتر ميلان حتى يونيو 2023 وقد تكلف الصفقة خزائن ليفربول مبلغ يصل إلى 45 مليون جنيه إسترليني، ومنافسة قوية من جانب ريال مدريد للحصول على خدمات اللاعب.
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