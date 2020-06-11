ننشر بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن الأهلي والزمالك

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانًا رسميًا بشأن قناتي الأهلي والزمالك، وحالة الشحن والتراشق اللفظي بين

قطبي الكرة المصرية، مما أدى إلى ظهور حالة من الاحتقان بين الجماهير عبر صفحات السوشيال ميديا.

جاء ذلك عقب تقدم إدارة النادي الأهلي بعدد من الشكاوى ضد قناة الزمالك ومرتضى منصور رئيس الأبيض، كما تقدم رئيس الزمالك هو الأخر بشكوى ضد إدارة الأحمر وقناته.

وجاء بيان المجلس الأعلى للإعلام كما يلي:

"يتابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حالة الشحن والتراشق اللفظي بين

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كلا من الناديين الأهلي والزمالك عبر قناتيهما الفضائيتين والتي زادت حدتها خلال الساعات الماضية وانتقالها إلى جمهور الناديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويوضح المجلس أنه قد تلقى عدة شكاوى من رئيسا مجلس إدارة الناديين بشأن ما تم بثه على قناتي الناديين الفضائيتين، وقد قرر المجلس فتح تحقيق في تلك الشكاوى واستدعاء الممثل القانوني لكل من القناتين لسماع إيضاحاتهما

يوم الأحد الموافق 14/6/2020 بمقر المجلس.

ويهيب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية الحفاظ على القيم وأصول المهنة وأخلاقياتها فيما يتم بثه من محتوى، وعدم بث أي مواد إعلامية من شأنها التحريض على إثارة الفتنة أو الاحتقان بين جماهير الرياضة في مصر أو الإضرار بالمجتمع.

ويؤكد المجلس أنه سيتخذ إجراءات رادعة بشكل فوري ضد أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يُخالف المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو كود الصحافة والإعلام الرياضي، وسيكون من بين هذه الإجراءات وبشكل فوري منع بث المواد أو البرامج المخالفة وكذلك حجب المواقع الإلكترونية المخالفة".